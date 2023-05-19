Emet ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cevizdere şehitliğine yürüyüş düzenlendi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Umut Işık, öğrenciler ile birlikte Cevizdere şehitliğine uzanan yolda dev bayrakla yürüyüş gerçekleştirdiler.

Şehitlik önüne gelen protokol ve öğrenciler hep birlikte İstiklal Marşını okudular. Daha sonra Şehitlikte bulunan sembolik şehit mezarlığını ziyaret edilerek şehit ve vefat eden gaziler ruhuna dua okundu.