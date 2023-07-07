Kütahya’nın Emet ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla tamamlanan Bursa Millet Bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla ilçeye kazandırılan Bursa Millet Bahçesinin açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın katılımıyla yapıldı.

Bursa Millet Bahçesinin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ülke olarak gerçekten zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, “ Avrupa ülkelerinin durumları ortada. Bizlerde belki ekonomik anlamda bu küresel ekonomik krizin etkilerini yaşıyoruz, ama birçok Avrupa ülkesine göre ülkemizde yatırımlarda hız kesmeden devam ediyor. Bakınız Emet’imizin alt yapı çalışmaları. Bu zor günlerde alt yapı çalışmaları ilçemizde yoğun olarak devam ediyor. Belki halkımız bu çalışmalardan mağdurda oluyor. Ama şu bir gerçek ki Emet Belediyesi ilçenin gelecek 50 yılına yatırım yapıyor. Bu sıkıntılar geçici olup hizmetler kalıcıdır” dedi.