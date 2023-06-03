Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 şahıstan birinin üzerinde 4.30 gram metamfetamin, 1.69 gram bonzai ve payp ele geçirildi.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar esnasında, durumlarından şüphelenilerek durdurulan 3 şahıs üzerinde yapılan üst aramasında şahıslardan O. V’nin üzerinde ayrı ayrı poşetlere sarılı 4.30 gram metamfetamin, 1.69 gram bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve hakkında yasal işlem yapılan O. V. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.