Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Gürpınar köyünde açılan iki biçki dikiş kursunun yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

26 kursiyer eserlerinin sergilendiği Gürpınar köyündeki sergi açılışına, Emet Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, Emet Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Sami Demirsöz katıldı.

Birbirinden değerli ürünlerin sergilendiği yılsonu sergisi hakkında bir açıklama yapan Gürpınar Köyü Muhtarı Rıza Doğan,” Halk Eğitim Müdürlüğümüz vasıtası ile açılan biçki dikiş kurslarında köyümüzden 26 kişi katılmıştır. Vatandaşlarımıza bu tür kurslar açarak hem kendilerini geliştirme hem de ekonomik anlamda gelir elde edici meslek öğrenmelerine vesile oldukları için Emet Kaymakamlığımıza, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.