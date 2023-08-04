Kütahya’nın Emet ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında YKS sınavında Sözel Bölümde ülke geneli dereceye giren öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirildi.

Türkiye 5 bin 558’si olarak ilçe 1’si olan Emet Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrem Akşan ve Liselere Giriş Sınavında 0.35’lik yüzdelik dilime girerek ilçe 1’si olan Ashaboğlu Ortaokulu öğrencisi Zeynep Eslem Asiltürk İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreninde dereceye giren öğrencileri tebrik eden Emet ilçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, “Öğrencilerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin bu noktalara gelmesinde emeği büyük olan tüm okul idarecilerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Temennimiz çocuklarımızın eğitim hayatlarının yeni başarılarla devam etmesidir” dedi.