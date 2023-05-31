Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış sonrası Yeniceköy Akar Deresinin taşması sonucu tarlaları sel suları basarken, alt yapının da zarar gördüğü bildirildi.

Şiddetli yağış sonrası metrekareye 30 kilogramdan fazla yağış düştüğü Yeniceköy Yeşilova’da yağış esnasında Akar Deresinin taşması sonucu tarlaları sel suları bastı.

Özel İdare ekipleri tarafından iş makineleriyle sel sularına müdahale edildi. 100 kişinin yaşadığı Yeşilova’da yaşayan vatandaşlar aşırı yağışlarda Akar Deresinin taşması sonucu yer yer sele maruz kaldıklarını dile getirdiler.

Akar Deresinin Yeniceköy ve Umutlu köyleri arasında büyük bir havza olduğunu söyleyen İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı,” Akar Deresi her yıl birkaç defa büyük taşkınlara sebep olmakta ve burada yaşayan köylülerin can, mal ve ekili alanlarını tehdit etmekte, ayrıca maddi zarara yol açmaktadır. Bölgede meydana gelen sel sonrası Kütahya DSİ Müdürlüğünden ekipler gelerek yapılması gereken dere ıslah çalışması ve köprü yapımı konusunda tespitlerini yaptılar” dedi.