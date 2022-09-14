Kütahya’nın Emet ilçesinde “Arıcılığı Geliştirme Projesi” çerçevesinde 30 üreticiye dağıtılan kovanlardan 4 ayda bal rekoltesinin 7 tona ulaştığı bildirildi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde “Arıcılığı Geliştirme Projesi” çerçevesinde 30 üreticiye dağıtılan kovanlardan 4 ayda bal rekoltesinin 7 tona ulaştığı bildirildi.

2022 Mayıs ayında Kütahya Valisi Ali Çelik’inde katılımı ile Emet Kaymakamlığı, Emet İlçe Tarım Müdürlüğünce hazırlanan, İl Özel idare tarafından finanse edilen “Arıcılığı Geliştirme Projesi” çerçevesinde 30 üreticiye 2 bin 500 çerçeve arı dağıtımı yapılmıştı. 30 üreticiye dağıtılan kovanlardan bal rekoltesinin 7 tonu geçerken, diğer üretimlerle birlikte Emet ilçesinde toplam bal üretimi 20 tona yaklaştı.

Bölgelerindeki yağış düzensizliği, iklimlerde yaşanan değişiklikler yüzünden her yıl bal üretiminde aynı rekolteye ulaşılmasını engellediğini ifade eden bal üreticisi İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Elmacı, “266 bin TL bütçeli proje çerçevesinde İl Özel İdaremizin 200 bin TL, yetiştiricilerin 66 bin TL katkı sağladığı çalışma ile Emet ilçemizde Mayıs ayında 360 adet kovan ve 2 bin 500 çıta dağıtımı gerçekleştirildi. Valimiz Ali Çelik’inde katıldığı programda 30 üreticimize dağıtılan kovanlarda bal rekolteleri 7 tonu geçti. Toplam bal üretimi ise 20 tona yaklaştı. Bu üretimler sayesinde yaklaşık 3 milyon TL kaynak ilçemiz ve bölge ekonomik girmiş oldu. Ayrıca üreticilerimizin de özelikle yaygınlaşan gezici arıcılık sistemine geçmesi belirli zamanlarda Manisa ve İzmir çam ormanlarına arılarını taşımaları ile rekolteler sürekli artıyor. Desteklerde devam ettiği müddetçe bu üretimin 50 tonları bulması mümkün olacaktır. Mayıs ayı sonunda üretimleri artan üreticilerimiz 4 ay gibi kısa bir sürede kazanım elde ettiler. Hükümetimizin üreticilerimizi teşvik amaçlı projelerinden faydalanan gerçek üreticiler hem kendileri kazanıyor, hem de ülkemize kazandırıyorlar. Bu projenin hayata geçmesinde katkılarından dolayı başta Kütahya Valiliğimiz olmak üzere İl Özel İdaremize, ilçemiz Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz “dedi.