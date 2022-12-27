Kütahya’nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. Yıl dönümü nedeniyle “Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” isimli şiir dinletisi programı düzenlendi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 86. Yıl dönümü nedeniyle “Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” isimli şiir dinletisi programı düzenlendi.

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda “Akif’in Sözü, Cumhuriyetin 100’ü” isimli şiir dinletisi saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başladı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin okunduğu anma haftası programında ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir, liseler arası afiş ve Emet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Mehmet Akif Ersoy’un şiir dinletisi programına katılan Kaymakam Hasan Çiçek, “Öncelikle şiir dinleti programına katılıp yoğun ilgi gösterdikleri için bütün katılımcılarımıza ve bu programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okuyan öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anlamda hazırlamış olduğumuz yerel ve ulusal basında, okullarımızda ve ilçemiz Gülten Dayıoğlu Halk Kütüphanesinde Mehmet Akif Ersoy’u anlatan eserlerin ve şiirlerin öne sürülmesinde büyük beğeni toplayan bu faaliyetler önem taşımaktadır. Düşüncem odur ki, Mehmet Akif Ersoy’u anmak demek, sadece şiirlerini, eserlerini okuyarak değil, onun başta İstiklal Marşı’mız olmak üzere bütün şiirlerindeki ve eserlerindeki mesajı ve fikirlerini iyi tahlil ederek anlamakla mümkündür” ifadelerini kullandı.

Şiir Dinletisi programına Belediye Başkan Vekili Süleyman Sami Demirsöz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, Milli Eğitim Müdür Vekili Nuri Ceyhan, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.