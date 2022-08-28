İlçe terminalindeki açık hava film gösteriminde belediye tarafından sinemaseverlere patlamış mısır ve su ikramı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliğinin destekleriyle hazırlanan Gezen Sinema Tırı, Büyük Zafer’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Emet ilçesinde halka açık havada sinema keyfi yaşattı.

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