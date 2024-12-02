Kütahya’nın Emet ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 78 kişilik umre gurubu kutsal topraklara uğurlandı.

İmam Hatipler Cemal Öztürk ve Hidayet rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek olan 78 kişilik umre grubu için ilçe otogarında düzenlenen uğurlama töreninde din görevlileri tarafından ilahiler okundu ve dua yapıldı. Daha sonra yakınlarıyla helalleşerek, vedalaşan umre yolcuları kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlandı.

Uğurlama törenine katılan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, umre yolcularına hediyeler takdim ederek hayırlı yolculuklar diledi. Ayrıca, Emet Belediyesi tarafından kurulan çadırda vatandaşlara sıcak çay ikram edildi.