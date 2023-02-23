Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya’nın Emet ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere 73 kişilik iki umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kütahya’nın Emet ilçesinden umre vazifesini yerine getirmek üzere 73 kişilik iki umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe otogarında düzenlenen uğurlama programında konuşan İlçe Müftüsü İsmail Çınar, "Umre sıradan bir seyahat değildir. Umre yolculuğu manevi değerlerin artmasına vesile olan bir ibadettir. Bugün din görevlimiz Mehmet Ceviz ile 41, din görevlilerimiz Hidayet Avcı ve Ferhat Yıldırım hocalarımızla 32 olmak toplam 73 kardeşimizi kutsal topraklara yolcu ediyoruz. Umre yolcularımıza Allah’tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip memleketlerinize sağ salim dönmenizi temenni ediyoruz. Allah’ın evinde, Resulullah’ın huzurunda memleketimiz, vatanımız ve Ümmet-i Muhammed için, sağlık, huzur ve barış için bol bol dua edin" dedi.

Yapılan duanın ardından umre yolcuları telbiye ve tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.