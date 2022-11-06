Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Kütahya’nın Emet ilçesinden yola çıkan 67 kişilik iki umre kafilesi için uğurlama programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Kütahya’nın Emet ilçesinden yola çıkan 67 kişilik iki umre kafilesi için uğurlama programı düzenlendi.

İlçe otogarında düzenlenen uğurlama programına Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, din görevlileri, umreciler ve aileleri katıldı.

Programda Kuyupınar İmam Hatibi Muharrem Bayram’ın Kuranı Kerim tilaveti ve getirilen Salatu selamlar ve ilçe vaizi İsmail Hakkı Gül’ün duası sonrası umre kafilesi İmam Hatipler Mustafa Şimşek ve Hidayet Avcı rehberliğinde 24 gün sürecek umre ziyareti için Altıntaş Zafer Havalimanı’na, oradan da kutsal topraklara uğurlandı.