Kütahya’nın Emet ilçesinden Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda umreye gidecek olan 45 kişilik grup, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Emet Müftülüğü Hac ve Umre Koordinatörü Ferhat Yıldırım rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek olan 45 kişilik umre grubu için ilçe otogarında düzenlenen uğurlama töreninde din görevlileri tarafından ilahiler okundu ve İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından dua yapıldı. Daha sonra yakınlarıyla helalleşerek vedalaşan umre yolcuları tekbir, salavat, telbiyelerle kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlandı.

Uğurlama törenine, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kısa da iştirak etti.