Emet İlçe Müftülüğüne bağlı Babukbey 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitime başlayan minik öğrenciler için “Bed-i Besmele” töreni düzenlendi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “ Müftülüğümüze bağlı Babukbey 4-6 yaş Kur’an Kursumuzda eğitime başlayan küçük yavrularımıza bir Osmanlı geleneği olan ve günümüze kadar devam eden Bed-i Besmele töreni düzenlenerek dualarla eğitimlerine başladılar. Allah-ü Teala bir ömür yavrularımızın Kur’an sevgisini gönüllerinde yaşatsın ve yavrularımızı Kur’an sevgisinden uzak etmesin” ifadelerine yer verildi.