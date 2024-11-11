Kütahya’nın Emet ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte 300 fidan toprakla buluştu.

İlçede eski Hıdrellez alanında Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte 300 fidan dikildi. Fidan dikim etkinliğinde konuşan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak adına bu tür projelerin son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Koca, ”Ağaçlandırma çalışmalarının her yıl artırılarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlığımızın başlattığı bu kampanya birçok ülkeye örnek oldu. Biz de yeşil bir dünya, yeşil bir Emet için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.