Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivalinin son gününde sahne alan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Arsoy, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı

Emet Termal Amfi Tiyatroda sahneye çıkan Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Muazzez Arsoy, seslendirdiği nostaljik şarkılarıyla, alanı dolduran hayranlarını mest etti.

Konser öncesi hayranlarına seslenen Muazzez Arsoy,” Çok muhteşem bir gece, inanılır gibi değil, keşke burada benim yerimde olup, şu muhteşem güzelliği görebilseydiniz. Harikasınız biliyor musunuz? Şarkılar, hayat, gülmek, eğlenmek her şey sizlerle güzel. Bu akşam teşrifleriyle bizleri onurlandıran saygıdeğer büyüklerimize, bu güzel buluşmanın en önemli kahramanlarından Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’a ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Alanı hınca hınç dolduran Ersoy hayranları, nostalji müziğinin en önemli isimlerinden olan sanatçının seslendirdiği şarkılara yer yer eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

Gecede Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, günün anısına sanatçı Ersoy’a EMFEST çini tabak takdim etti.

Konsere AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci’de iştirak etti.