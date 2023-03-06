Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünden 4 polis memuru depremzede çocuklarla buluştu.

Galip Savaş, Tavşanlı Cevizdere Şehitler Gazileri Araştırma Derneği’nin Başkanı oldu

Galip Savaş, Tavşanlı Cevizdere Şehitler Gazileri Araştırma Derneği’nin Başkanı oldu

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