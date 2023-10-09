Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3’üncü Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nda, 30 büyükşehir belediyesi ile birçok ülkeden yerel yönetimler ortak hedef ve projeler için bir araya geldi. Çalıştayda Emet Belediyesinin projeleri tanıtıldı.

Çalıştaya katılan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Belediyesi olarak bakanlık destekli başlatılan “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” projesini anlattı.

Başkan Hüseyin Doğan, sürdürülebilir tarımsal kalkınma adına Emet keçi peyniri projesinin adım adım ilerlediğini belirterek, projenin büyütülerek, daha fazla üreticinin üretime katılmaya başladığını ve mandıra kurma çalışmalarına da başlanıldığını ifade etti.

Başkan Doğan,” 2020 yılında başlatılan projemiz çerçevesinde ‘Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften’ projemizi Zafer Kalkınma Ajansı vasıtası ile hayata geçirdik. Projemiz bir istihdam, üretim, markalaşma ve sosyal sorumluluk projesidir. Projemizin devamı çerçevesinde “Sütün zaferi” denilerek 5 bin litre kapasiteli mandıramızı kurduk. İlçe ve köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvan sayılarını 100’e tamamlamak adına 26 üreticimize keçi dağıtımı gerçekleştirdik. Geri dönüşümlü bu dağıtımlarda geri toplanan oğlaklar yeni üreticilere dağıtılarak sürdürülebilirlik devam ettirilecek” dedi.