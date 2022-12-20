Müftülük Vaizi İsmail Hakkı Gül ve Müftülük VHKİ’i Ramazan Özdemir’n katıldığı Yeniceköy camiindeki sabah namazı buluşmasına Yasin-i Şerif okunarak başlandı. Sabah namazının kılınmasının ardından programda tesbihat, Müftülük Vaizi İsmail Hakkı Gül tarafından ise sohbet yapıldı. Program sonunda Yenice köyü Cami İmam Hatipleri Selehattin Arslaner ve Yenal Şemsettin Yıldırım cemaate kahvaltı ikramında bulundu.

Kütahya’da ’Beyin ve Sinir Carrahisi’ne ödül

Kütahya’da ’Beyin ve Sinir Carrahisi’ne ödül

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.