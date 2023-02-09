Kaymakam Çiçek, duyarlı davranışlarından dolayı Muhtar Akın Gürkan nezdinde tüm Yeniceköy halkına şükranlarını sundu.

Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, köylerinden malzeme dışında toplanan 14 bin 400 TL’yi deprem yardım hesaplarına ulaştırılması için Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’e teslim etti.

Kütahya’nın Emet ilçesi Yeniceköy halkının deprem bölgesine ulaştırılmak amacıyla topladığı malzemeler Emet Belediyesi yardım toplama merkezine teslim edilirken, 14 bin 400 TL nakdi yardım ise Kaymakamlığa teslim edildi.

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