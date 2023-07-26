Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan,devlet hastanesi ile aile hekimlerini kontrol etti.

Müdürlüğün yöneticileri ile birlikte Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Emet Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi, Emet 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi, Hisarcık Aile Sağlığı Merkezi, Hisarcık 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Erarslan, hizmet sunum alanları ve yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Dr. Erarslan, aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları ve acil sağlık hizmetleri istasyonu çalışanları ile sohbet etti. Personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.

Sağlık tesislerinin fiziki şartlarını da inceleyen Müdür Erarslan’a ziyaretinde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Eşsiz ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Ertan Akça eşlik etti.