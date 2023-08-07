Kütahya’nın Emet ve Hisarcık ilçelerinin belediye meclislerinin aldığı ortak kararla, her iki ilçe belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolünün yöreye hayırlı olmasını dileyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Belediye meclislerimizin aldığı ortak kararla, iki kardeş ilçe olarak, bölgemizin hem ekonomik hem de sanayi alanında büyümesi adına imzaları attık. Göç veren değil işsizlik sorunu çözülmüş büyüyen ve gelişen ilçeler olacağız. Emet Hisarcık Orta ölçekli sanayi alanında fabrikalar bir bir çoğalırken, yöremize her yönden çok büyük katkılar sağlayacağız. Biz insanımız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dediler.