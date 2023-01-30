İki adayın yarıştığı Emet Taşıyıcılar kooperatifi kongresinde mevcut Başkan Hüseyin Korkmaz yeniden başkanlığa seçildi.

İki adayın yarıştığı Emet Taşıyıcılar kooperatifi kongresinde mevcut Başkan Hüseyin Korkmaz yeniden başkanlığa seçildi.

Emet Golden Grass Termal Otel, Emeti Hatun Salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kongrede gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlanırken, yapılan oylamada yönetim kurulu seçimlerinin açık oylama ile yapılması kararı çıktı.

Kongrede konuşan Taşıyıcılar Kooperatifi mevcut Başkanı Hüseyin Korkmaz, yapılan çalışmalar çerçevesinde Eti Maden taşıma ihalesinin alındığını, kooperatiflerine 2 kepçe alımının yanı sıra, Halk Bankasının bulunduğu binanın bir kısmının alınarak kooperatif mal varlığına kazandırıldığını belirtti. Korkmaz, imkanlar dahilinde kooperatiflerini güçlendirmek adına bu tür kazanımları kooperatiflerine kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongrede başkan adayı olan Ömer Erdoğan, her kooperatif üyesinin çeşitli faaliyetlerde kooperatife katkı sağladığını ifade ederek, ortakların haklarının savunulması ve kooperatiflerini büyütmek üzere aday olduğunu ifade etti.

İki adayın katıldığı kongrede mevcut başkan Hüseyin Korkmaz açık oylamaya katılan 88 üyenin 55’inin oyunu alarak 4 yıllığına yeniden başkan seçildi.

Gündem maddelerinin müzakere edildiği kongrede, ortam zaman zaman gerilse de, daha sonra seçimi kazanan Başkan Hüseyin Korkmaz ve diğer aday Ömer Erdoğan birbirlerini tebrik ederek birlik, beraberlik mesajı verdiler.