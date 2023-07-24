İnşaatı hızla devam eden Türkiye’nin en büyük sanayi tesislerinden biri olacak olan yıllık 350 bin ton kapasiteli Eti Maden Emet Sülfürik Asit Tesisinin yılsonunda hizmete gireceği bildirildi.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Sülfürik Asit Fabrikasının yüzde 90’lık kısmının tamamlandığını ve yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Başkan Süleyman Ciner, Emet Sülfürik Asit Fabrikasının, 2018 yılında 413 Milyon TL’ye ihale edildiğini, inşaat çalışmaları sürerken, maliyetlerin beklenenden çok daha fazla artmasıyla fabrikanın maliyetinin 1 milyar 200 bin TL’yi geçtiğini ifade etti.

“350 bin ton sülfürik asit üretim kapasiteli fabrikada 200’den fazla kişi istihdam edecek”

Şu an inşaat süreci sorunsuz ilerlediğini ve son aşamaya gelindiğini belirten Başkan Ciner, ”Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen fabrika, yılda 350 bin ton sülfürik asit üretim kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, tesis 24 saatlik çalışma prensibiyle yılda 200’den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Tesis, kükürtlü hammadde olarak kullanarak sülfürik asit üretimine odaklanacak ve aynı zamanda açığa çıkan enerjiyle buhar ve 15 MW elektrik enerjisi üretecek. Çift konversiyon-Çift absorpsiyon prosesi ve Isı Geri Kazanım sistemi, verimli ve çevre dostu bir üretim yapacak. Projeye dahil olan diğer yan üniteler ise demineralizasyon su tesisi, basınçlı hava sistemi, yardımcı kazan, soğutma suyu sistemi, depolama ve iletim sistemlerini içeriyor” dedi.

Yüklenici firmadan yapılan açıklamaya göre, toplam 2 bin 500 ton ekipman ve bin 500 ton yapısal çelikten oluşan mekanik montaj işleri tamamlanmış durumda. Ayrıca, tesisin kritik ekipmanları olan buhar türbini, kazan, kızdırıcı ve atık Isı Geri Kazanım ünitesi de monte edildi.

350 kişiye daha istihdam sağlayacak fabrikanın üretime geçmesiyle bölgede ekonomik canlanma yaşanması bekleniyor.