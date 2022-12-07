Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımına başlanan yeni şehir stadı 12 milyon 350 bin liraya mal olacak.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımına başlanan yeni şehir stadı 12 milyon 350 bin liraya mal olacak.

Emet Belediyesince yer temini yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı marifetiyle Gençlik Spor Kütahya İl Müdürlüğünce yapılacak olan şehir stadı alanında başlayan yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Emet 3.TOKİ ve Yunus Emre ortaokulu arasındaki 15 dönüm alanda konuşlandırılacak yeni şehir stadı, tribün ve ikili soyunma odaları ihalemizi alan firma yapım çalışmalarına başlamıştır. 12 Milyon 350 bin TL’ye mal olacak yeni Gazi Emet şehir stadımız 180 günde tamamlanarak teslim edilecek. İlçemize hayırlı olsun. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu olmak üzere, AK Parti Kütahya Milletvekillerine, Kütahya Valiliğine, AK Parti İl Başkanlığına ve Gençlik Spor Genel ve İl Müdürlüklerine teşekkür ediyorum” dedi.