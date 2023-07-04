Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali (EMFEST) Gurbetçiler Günü etkinliklerinde sahne alan şarkıcı Rafet El Roman, unutulmaz şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Konser öncesi sahneye çıkarak açıklamalarda bulunan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,” Biz bu güne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda hep anket yöntemini kullandık. Getirdiğimiz sanatçıları gençlerimizin ve halkımızın isteğine göre belirledik. Sizlerin isteği, sizlerin tercihi çerçevesinde bugün Rafet El Roman sizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Emfest Gurbetçiler Günü etkinliklerinde festival alanında sahneye çıkan Rafet El Roman seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.