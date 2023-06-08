Emet Orman İşletme Müdürlüğünce KYK öğrencilerinin katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ormanları korumak, çevreyi temiz tutmak, yarınlara sağlıklı ve güzel bir doğa bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Emet Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan 183 nolu bölme 11 Kasım fidan dikim sahasında dikimi yapılan fidanları çapaladılar ve çöp toplayıp, doğanın korunmasına katkı sağladılar.

Etkinlikte yaptığı konuşmada, “Doğanın bize değil, bizim doğaya ihtiyacımız var” diyen Emet Orman İşletme Şefi Nazmi Gacar, ormanları ve doğayı sevmenin önemi üzerinde durdu ve bu farkındalığın oluşması ve çocuklara ve gençlere aşılanabilesi için öğrenciler ile bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Etkinliğe, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, KYK Yurt Yönetimi, Üniversite öğrencileri ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.