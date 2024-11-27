Emet Orman İşletme Müdürlüğünde eğitim tatbikatı yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama ve OZM Şube Müdürlüğünce Emet Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde işletme müdür yardımcıları, depo şefleri, depo memurlarına Elektronik Taşıma Belgesi (ETB), standardizasyon, barkotlu üretimde dikkat edilecek hususlar hakkında eğitim tatbikatı yapıldı.

Eğitim sabahtan büro eğitimi ve öğleden sonra Tavşan Alanı deposunda arazi eğitimi ile son buldu. Eğitime Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de katılım sağladı. Kalitenin yolunun eğitimden geçtiğini söyleyen Müdür Dingil, standardizasyon istif tasnif ve kalitenin artırılması konularında uyarılarda bulundu.