Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda Çocuk Gelişimi Programı’nın Yeşilay gönüllüsü öğrenciler, "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama" dersi çerçevesinde Yeşilay tanıtımı ve gönüllü toplama standı açtılar.

Etkinliğe Emet Yeşilay Temsilcisi Pınar Eker de katılarak öğrencilere rehberlik etti. Öğrenciler, Yeşilay’ın misyonunu katılımcılara aktarmak için bilgilendirici etkinlikler düzenleyerek standı renkli materyallerle süslediler.

Yeşilay gönüllüsü sayısını artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek benzer çalışmalara devam edeceklerini ifade ettiler.