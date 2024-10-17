Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda, “Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Tanıtımı” konulu konferans düzenlendi.

Emet MYO Konferans Salonu’nda düzenlenen, Sosyal Çalışmacı Aynur Ünlü Sarı’nın konuşmacı olduğu konferansa, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşmacı Aynur Ünlü Sarı tarafından, öğrencilere sosyal hizmet alanının sadece belirli kurumlarla sınırlı olmadığı, özel eğitim dışında çok daha farklı işler de yapıldığı bilgisi verildi. Sosyal hizmet öğrencisi olmanın büyük ayrıcalık olduğu belirtilen etkinlikte, öğrencilerin gelecekte oluşabilecek iş fırsatlarını iyi değerlendirmeleri gerektiği, kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde de çokça iş fırsatı bulunduğu ifade edildi.