Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulunda oryantasyon programları düzenlendiği bildirildi.

Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt olan öğrencilerin uyum süreçlerini hızlandırmak, üniversite yaşamına hazırlamak, eğitim hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Çocuk Gelişimi, Kimya Teknolojisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Maliye ve Sosyal Hizmet Programları akademisyenleri tarafından Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda oryantasyon eğitimi verildi. Her bölümün kendi bünyesinde gerçekleştirdiği toplantılara tüm akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Oryantasyon programlarında öğrencilere öğrenim hayatları boyunca gerekli bilgilendirmeler, başvuru yapabilecekleri alanlar ve 3+1 eğitim modeli hakkında bilgiler paylaşıldı. Dersler dışında öğrencilerin faydalanabileceği alanlar, başvuru noktaları, kulüpler, spor ve sosyal tesisler, laboratuvarlar, kütüphaneler, idari birimlerin işleyiş şekli ve öğrencilerin bu birimlerden nasıl destek alabilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.