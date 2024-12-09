Emet Meslek Yüksekokulu Liderlik, Yönetim ve Kalite Alt Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye moderatörlüğünde, "Öğrencilerimizin Ders Dışı Öğrenme Süreçlerinin Dijital Kaynaklarla Desteklenmesi" başlıklı web tabanlı seminer (Webinar) düzenlendi.

DPÜ Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Elektronik Kaynaklar Birimi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dijital kaynakların eğitime katkısı ve öğrencilerin ders dışı öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, dijital araçların eğitimde nasıl daha etkin kullanılabileceği ve bu araçların öğrencilerin akademik gelişimine katkıları üzerine değerlendirmelerde bulundular.