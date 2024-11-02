Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda, “Moleküllerden İnsan Sağlığına, Tıpta Kimyanın Gizli Gücü” konulu konferans gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda Op. Dr. Sabri Cahit Atasoy’un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konuşmacı Op. Dr. Sabri Cahit Atasoy, kimya alanındaki yenilikler sayesinde günümüzde daha uzun ve sağlıklı yaşayabildiğimizi, insan ömrünün geçen yüzyıla göre uzadığını belirtti.

Kimyanın tıp teknolojisi alanındaki yerine de değinen Atasoy, “Kimya bize daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayabilir mi?” “Yeni icatlar günlük hayatımıza ne gibi faydalar sağlıyor?” konularında açıklamalarda bulundu.