Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenci, akademik ve idari personel destek verdi.

Türk Kızılay Kütahya Kan Bağış Merkezince düzenlenen kan bağışı kampanyasının hem toplumsal yardımlaşmanın, hem de Meslek Yüksekokulunun sosyal sorumluluk projelerine olan desteğin bir göstergesi olduğunu söyleyen Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Vedat Bakır, ”Kan bağışında bulunarak, acil durumlarda ihtiyaç duyulan kanın temin edilmesine katkıda bulun öğrenci, akademik ve idari personele teşekkür ediyorum” dedi.