Emet Meslek Yüksekokulu “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Psikolog Emine Biral’ın katılımıyla Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Psikolog Emine Biral, şiddet kavramının tanımından başlayarak kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutlarını detaylı bir şekilde ele aldı. Şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturmanın ve bu konuda eğitimin önemine değinen Emine Biral, toplumsal cinsiyet eşitliğinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini ifade etti. Şiddet mağdurlarının toplum tarafından desteklenmesinin önemini vurgulayan Biral, gençlerin bu konuda toplumsal duyarlılığı artıracak roller üstlenebileceğini belirtti.

Etkinlik sonunda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair farkındalık kazanan katılımcılar, bu konudaki bilgi birikimlerini artırma fırsatı buldu. Programın sonunda, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Nesrin Açıkgöz, Psikolog Emine Biral’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.