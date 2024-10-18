Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO), “Evlilik öncesi hayat arkadaşımı nasıl seçerim?” başlıklı eğitim düzenlendiği bildirildi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog Emine Biral tarafından verilen, “Evlilik Öncesi Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim?” başlıklı eğitimde, evlilik kurumu, evliliğin amacı, evlilik kararını verirken dikkat edilmesi gerekenler, mutlu bir evliliğin önündeki engeller konularında öğrencilere bilgiler verildi.