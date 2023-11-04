Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda okul öncesi öğrencilere yönelik, "Bugün Üniversitede Benim Günüm, Hep Beraber Eğleniyoruz" başlıklı çocuk şenliği düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenin gören öğrencilere yönelik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen, “Bugün Üniversitede Benim Günüm, Hep Beraber Eğleniyoruz" başlıklı çocuk şenliğine izleyici olarak Emet MYO öğrencileri, akademik, idari personel ve okul öncesi öğrenci velileri katıldı. Programda Emet MYO Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri okul öncesi öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Etkinlik, teşekkür konuşması, fotoğraf çekimi ve çeşitli ikramların ardından sona erdi.