Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele konulu eğitim verildi.

Tavşanlı İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Sosyolog Merve Öğütçü’nün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte öğrencilere, davranışsal bağımlılık, nelere bağımlı olunabileceği, zararlı madde bağımlılığı, bağımlılık ve dopamin ilişkisi, bağımlılığın sebepleri, fiziksel, davranışsal ve psikolojik belirtileri, kimlerin risk altında olduğu, bağımlılık ile mücadelede yapılan çalışmalardan bahseden Öğütçü, halüsinojen maddelerin ciddi zararlar verdiğinin altını çizerek bağımlılıkla başa çıkma yöntemleri ve TCK’da zararlı madde kullanımının yeri hakkında açıklamalarda bulundu, bağımlılıkla mücadelede bilgili ve bilinçli olmanın önemine vurgu yaptı.