Emet Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından "Alevlerin Ardında" başlıklı farkındalık etkinliği düzenledi.

Emet Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama dersi çerçevesinde düzenlenen "Alevlerin Ardında" başlıklı farkındalık etkinliğine, Emet Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Orman Muhafaza Memurları Selim Can Özçelik ve Yaşar Gök katıldı. Meslek Yüksekokulu fuaye alanında açılan stantta, yangınla mücadelede kullanılan araçlar sergilendi. Yangınla mücadeleye dair farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlik yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, yangınla nasıl mücadele edildiği, hangi araçların kullanıldığı ve yangınları önleme konusunda detaylı bilgi alma fırsatı buldu.