Emet İlçe Müftülüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi çerçevesinde sorulara doğru yanıtlar veren öğrencileri ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol dahilinde “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi çerçevesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonunda yapılan programda sorulara doğru yanıtlar vererek Emet İlçe Müftülüğü tarafından ödüle layık görülen Tunahan Sarpaşan, İsmail Öztürk ve Ramazan Bal isimli öğrencilere ödülleri İlçe Müftüsü İsmail Çınar tarafından takdim edildi.