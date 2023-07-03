Emet Belediyesince Yağcık köprüsü mevkii mesire alanında çay ıslah, havza genişletme, yapay şelale çalışmaları tamamlanırken, Türk Obası kurma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yapay şelalesi, Türk otağı ve mesire alanları ile Emet’in yeni bir sosyal mekana kavuşacağını söyledi.

Başkan Doğan, “Yaklaşık 2 sene süren Yağcık köprüsündeki çalışmalarımıza bugün kapakları açılan çay şelalemiz görüntü güzelliğiyle bizlere de sürpriz oldu. Bu mevkide mesire alanımız yanında, kurulum çalışmaları süren Türk otağımızda da çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Emet ilçesi, çay kenarında yeni bir mesire alanı oluşturma çalışmaları için 19 bin metrekare alanı kamulaştırdık. Çalışmalar sürerken, alanın bir kısmına kurulacak olan 7 adet konaklama otağı, 16 adet günübirlik otağ, 1 adet büyük han otağı olmak üzere 24 adet otağın yanı sıra tarihte kurulmuş 16 Türk devleti ve halen mevcut 7 Türk devletleri oba projemiz ile temsil edilmiş olacak. Şelale manzaralı mesire alanımız ve Türk otağımız şimdiden ilçemiz ve bölgemiz halkına hayırlı olsun” dedi.