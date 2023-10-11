Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Küreci köyünde “Küreci Elması Geliştirme” projesi çerçevesinde fidanların izleme ve denetimi yapıldı.

Konuyla ilgili Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Elmasıyla ünlü Küreci köyünde 2022 yılında Müdürlüğümüzce uygulanan “Küreci Elması Geliştirme” projesi çerçevesinde fidanların izleme ve denetimi yapıldı. Elmalardaki verimlerin düşük olduğu, bunun altında yatan sebebin ise Elma Kara Leke hastalığından kaynaklandığı tespit edildi. Bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda hastalıkla ilgili bilgilendirme yapıldı” ifadelerine yer verildi.