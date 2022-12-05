Aralarında akademisyen, memur, işçi ve vatandaşların da bulunduğu 45 kişiden oluşan Kütahya Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü ekibi Dereli’den yürüyüşe başlayıp Eğrigöz İki Taş Kanyonuna ulaştı. Yürüyüşe katılanlara coğrafi işaret tescil belgesi alan Emet pidesini tanıtıldı.

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