Emet Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ev gereçleri imal edecek olan ikinci firma ile anlaşmaların tamamlandığı bildirildi.

Emet Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi sayesinde bölgenin ekonomi ve istihdam alanında çok büyük güç haline geleceğini söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Emet, Hisarcık ‘bir’ diyerek çıktığımız bu yolda tarihin en büyük yatırımlarını bölgemize kazandırıyoruz. Yöre halkımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Her şey bölgemizin kalkınması için” ifadelerine yer verildi.