Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi’nde yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Koca, 2024 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan porselen fabrikasının doğalgaz altyapı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Koca, çalışmaların hızla devam ettiğine dikkat çekerek, "Emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza ve Çinigaz ekibine, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bu projeyle sanayi bölgemiz daha da canlanacak ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.