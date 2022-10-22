Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlçede yapımı devam eden projeler ve yeni talepler ile ilgili projelerin takibi için AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan’ı mecliste ziyaret eden Emet heyeti milletvekilleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde çalışma yürüttüler. Heyet Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı ziyaret ederek Emet ile ilgili projeleri sundular.

Ankara temaslarıyla ilgili bir açıklama yapan Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’ı Milletvekillerimiz Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, Kaymakamımız Hasan Çiçek ve Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan ile birlikte ziyaret ederek ilçemizin bakanlığımız nezdindeki ihtiyaç ve taleplerini ilettik. Bakan Yardımcımız Nadir Beyefendiye bizlere karşı göstermiş olduğu ilgi alaka ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde hükümetimiz ve belediyemiz vasıtası ile birçok proje birlikte yürütülmektedir. KYK yurdunda olduğu gibi kısa bir süre sonra Gençlik Merkezimizde açılacak. Bu arada belediyemizce alt yapı çalışmaları sürerken, hanın restoresi, yeni hükümet binası yapımı, park bahçe yapımları, yol projeleri, apart hazırlıkları derken gelecek yıl bambaşka bir Emet’e ulaşacağız Allah’ın izniyle. AK Partimizin ülkemiz için ne anlam ifade ettiğinin cevabını iyi idrak etmeliyiz. Partimiz bugün dünyanın dertlerine çözüm aradığı gibi ülkemizde, ilimizde, ilçemizde ve her alanda yaptığı hizmetlerle herkes için bir umut vesilesi olmuştur, olmaya da devam edecektir” diye konuştu.