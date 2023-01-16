Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Göncek Köyü Muhtarlığı ve köy halkının düzenlediği köy meydanındaki yağmur duası programı Müftülük Şube Müdürü Birol Usaç, İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, Babukbey Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Bekir Dane, Akpınar Cami İmam Hatibi Mustafa Şimşek ve Göncek Köyü Cami İmam Hatibi Yusuf Halis’in katılımıyla Mevlid-i Şerif okunması ile başlandı. İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül’ün "Yağmur Duasının İslamdaki Yeri" konulu sohbeti ile devam edildi. Daha sonra İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül tarafından yapılan yağmur duası yapıldı.

Uzun süreden beri yağmur yağmadığı için köylerinde yağmur duası yapmaya karar verdiklerini söyleyen Köy Muhtarı Ahmet Özçelik, " Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla pişirdiğimiz nohutlu pilavı ayran ile birlikte yağmur duasına katılanlara ikram ettik. Allah dualarımızı kabul etsin” dedi.

Göncek köyündeki yağmur duasına AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Emet İl Genel Meclis Üyesi Halil Mallı, Emet Şoförler Odası Başkanı Ali Ceyhan, Saadet Partisi Emet İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı, Emet ve Hisarcık ilçeleri ile çevre köylerden vatandaşlar katıldı.