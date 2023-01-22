Emet Termal Tesislerini 12 Aralık 2022 tarihinde devralan Han Oto Turizm tarafından seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla otel açılışını gerçekleştirildi.

Emet Termal Tesislerini 12 Aralık 2022 tarihinde devralan Han Oto Turizm tarafından seçkin bir davetli topluluğunun katılımıyla otel açılışını gerçekleştirildi.

12 Aralık 2022 tarihinde Emet termal tesislerini devralan Han Oto Turizm hızlı bir şekilde tadilat, bakım yenileme çalışmaları sürdürerek 5 Ocak 2023 tarihinde müşteri kabulüne başlamıştı.

Ünlü onkolog bilim insanı ve yazar Dr. Yavuz Dizdar’ında katıldığı açılış programı, Kütahya Evliya Çelebi Mehteran takımının ilçe Hükümet Konağı önünden tesislere uzanan caddedeki yürüyüşü ile başladı.

Emet Golden Grass Termal önünde düzenlenen açılış törenine bir dönem ilçede Kaymakamlık yapan ve vali yardımcılığından emekli olan Halis Aslan, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Mücahit Köksal, siyasi parti başkanları, oda başkanları ve STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Mehteran Takımı’nın otel önünde kısa konserinin ardından törenler saygı duruşu ile başladı. Açılışta konuşan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Emet’in termal turizmde yeni bir döneme girdiğini belirterek şunları söyledi,” Bor, termal ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçemizde açılışına katıldığımız termal tesislerimiz ilçe halkımızın gözbebeğidir. İşletmecilerimize hayırlı olsun dileklerimizle bol kazançlar diliyoruz. Belediye olarak termal tesislerimizin sağlıklı işlemesi adına gerekli alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Bundan sonrada belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Termal tesislerimizin büyümesi, termal yatırımlarının artması için yerel yönetim olarak daima çalışma içerisindeyiz. Termal zenginliklerimiz vasıtası ile yöremize gelen turistlerimize yöresel lezzetlerimizi etkin tanıtma, doğal güzelliklerimiz ve doğa turizmine yönelik tesislerimizi de daha etkin kullanma hedeflerinde ilerliyoruz. Ben tekrar tesislerimizin başta işletmecilerimiz olmak üzere ilçemiz bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Emet’teki termal zenginlikler bölgeye ve ülkemize katma değer katmaktadır”

Emet’teki termal zenginlikler bölgeye ve Türkiye’ye katma değer kattığına dikkat çeken Emet Kaymakamı Hasan Çiçek,” Emet’teki termal tesisler geçmişten bugüne yerel yönetimlerin gayretleri, Gazi Emet halkının destek ve sahiplenmesi ile bugünlere gelmiştir. Geçmişte bulunan sıcak su kaynakları ile yerleşimin doğduğu Gazi Emet ilçesinde termal zenginlikler bölgeye ve ülkemize katma değer katmaya devam etmektedir. Bu tesislerin tanıtımı, korunması ve geliştirilmesi işletmecilerimizin, belediyemizin ve devletimizin temel görevlerindendir. Burada Emet’in bu potansiyelini harekete geçirdikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emet’in sadece sıcak su kaynakları burada değildir. Dereli kaplıcalarımızda da mevcuttur. Bu tesislerimizin daha profesyonel hizmet vermesi adına hem kaymakamlığımızın hem belediyemizin çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca İki Taş Kanyonu, Tahtalı gölet evleri gibi doğa turizmine yönelik çalışmalarımız devletimiz desteği ile belirli aşamalara, daha da ileriye götürmek içinde çalışmalar sürmektedir. İlçe dışından gelen misafirlerimiz termal yanında doğa tesislerimizi de gezmeli, yöresel lezzetlerimiz Emet kebabı ve Emet pidesini mutlaka tatmalıdır. Temennimiz tesislerimizin daha da büyümesidir. Termal tesislerimizin işletmecimiz ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum “diye konuştu.

Açılışta konuşan Han Oto turizm şirketi Emet Golden Grass termal otel işletmecisi Ergun Özcan, açılışlarına katılarak bu önemli günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

Özcan, ”Bu güzel tesislerimizde kısa sürede gerekli çalışmaları yaparak biran önce termal turizme kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni yeni yatırımlar ile tesislerimizi geliştirmek, etkin tanıtımlar yaparak tesislerimizi ve ilçemizi tüm Türkiye ve dünyaya duyurma gayreti içerisinde olacağız. Tesislerimiz tüm hemşerilerimize, bölgemize ve ilçe dışından gelecek misafirlerimize açıktır. Hepimize hayırlı olsun “dedi.