Emet Esnaf Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Cavit Öztürk seçildi.

Emet Esnaf Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısında başkanlığa Cavit Öztürk seçildi.

Emet Belediyesi Ttoplantı Salonunda gerçekleştirilen divan başkanlığını Enver Erdoğan yaptığı kongreye, Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval, Şoförler Odası Başkanı Ali Ceyhan, Taşıyıcılar kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz ve üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kongrede konuşan 25 yıl Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanlığını yürüttükten sonra bu dönem başkan adayı olmayan A. Kadir Ekmekçioğlu,"25 yıllık görev süresinde değişik yönetim kurulları ile görev yaptık. Bu sürede Emet ve Hisarcık ilçelerindeki tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hiçbir ayırım yapmadan kredi kullanmalarını sağladık. Herkese eşit davrandık. Ortaklarımızın her türlü diğer sorunlarında da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Ayrıca ilçemizde kapanan Halkbank şubesinin açılışı için yaptığım mücadele sonunda Halkbank şubesini yeniden açtırdım. 25 yıllık süreç de bana destek veren tüm ortaklarımızla helalleşmek istiyorum. Ayrıca bu görev süresinde TESKOMB Genel Başkanımız A. Kadir Akgül,7.Bölge Birliği Bursa başkanımız ve TESKOM Başkan vekilimiz Bahri Şarlı’ya ve 7.Bölge Birliği Başkanvekili ve Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi Başkanı Enver Erdoğan başkanımıza destek ve yardımları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kooperatifin gelir ve giderleri konusunda genel kurul üyelerini bilgilendiren Kooperatif Müdürü Mehmet Düz, SGK’ya 550 bin TL olan sigorta borçlarının düzenli ödendiğini ve bugün itibari ile 159 bin TL borçları kaldığını belirterek, "10 yıldır çeşitli zorluklarla mücadele veriyoruz. Devletimizin esnaflarımıza sunduğu kredi imkanlarını bölgemiz esnaflarına kazandırmak için çalışıyoruz. Yeri geldi maaşlarımızı almadık. Birçok alacağımızdan feragat ediyoruz. İnşallah 2023 yılında ve ilerleyen yıllarda da esnaflarımıza mali destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bazı kongre üyelerinin binanın bir kısmının satışa çıkarılmasına yaptığı itirazlar ve konuşmalar üzerine Divan Başkanı Enver Erdoğan, Emet’in menfaatine olursa kooperatif binasının bir kısmının satışına müsaade edileceğini aksi durumda ise izni verilmeyeceğini söyledi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşüldüğü kongrede, birçok karar oy birliği ile alınırken, kooperatife ait binanın bir kısmının satışı için yönetim kuruluna yetki verilmesi mevzusu oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha sonra aday tanıtımına geçildi. Seçimlere sarı liste ile giren aday Ali Doğan, kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, kendilerinin kişilerle sorunları olmadığını ancak, yönetim zafiyetlerinden dolayı kredi alamayan esnafların daha kolay kredi almak adına vergi ve ikametgahlarını başka ilçelere taşımak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Doğan, " Kooperatifimiz büyüklerimizin çabaları ile bugünlere geldi. Borç için bina satmaya kalkmak kabul edilemez. Kooperatifimize sahip çıkarak yeniden eski aktif günlerine getirmek için yola çıktık. Desteklerinizi bekliyorum " diye konuştu.

Seçimlere beyaz liste ile giren Cavit Öztürk, yönetim kurulu üyesi olarak bir süredir görev aldığı kooperatifte başkanlığa aday olduklarını belirterek, " Bizler yönetim kurulumuz ile birlikte sıkı bir çalışmayla kooperatifimizi daha işler hale getirdik. Şu an 500 bin TL’ye kadar esnaflarımıza kredi imkanı sağlıyoruz. Geçmişten gelen borçlarımızı düzenli bir şekilde ödemeye devam etmekteyiz. Sizlerin de destekleriyle göreve seçilirsek hep birlikte kooperatifimizi daha da ileriye götürmek için çalışacağız. Genel kurulumuz kooperatifimiz ve ilçemiz için hayırlı olsun "dedi.

Daha sonra iki adayın yarıştığı seçimlere geçildi. 411 üyesi bulunan kooperatifte 280 kişi oy kullandı. Kullanılan oyların 214`ünü alan Cavit Öztürk Emet Esnaf Kefalet Kooperatifinin yeni başkanı oldu.

Cavit Öztürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Veysel Tunçer, Mehmet Şenkal, Hakkı Öztürk ve Hüseyin Ayan’dan oluştu.