Emet İlçe Müftülüğünce Eğrigöz köyünde sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

Emet İlçe Müftülüğünce Eğrigöz köyünde sabah namazı buluşması programı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü İsmail Çınar, Şube Müdürü Birol Usaç, Müftülük Vaizi İsmail Hakkı Gül ve Müftülük VHKİ’i Ramazan Özdemir’n katıldığı Eğrigöz köyündeki Sabah Namazı buluşmasına Yasin-i Şerif okunarak başlandı. Sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat yapıldı. İlçe Müftüsü İsmail Çınar’ın, kulun Allah’la ve cami ile olması gereken ilişkisi, camilerin inşa ve imarinda (camiye devamlılık ve camiyi sahiplenme) cemaatin öneminin müminlerin kardeş olmasından geçtiğinin altını çizen sohbetten sonra yapılan dua ile program sona erdi.

Daha sonra Eğrigöz Kanyonu tesislerinde Eğrigöz Köyü muhtarı Ahmet Öztürk ve Eğrigöz Cami İmam Hatibi Osman Hastürk cemaate kahvaltı ikramında bulundu.